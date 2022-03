Pari opportunità: E.On entra a far parte del network di Valore D

La realizzazione di un mondo professionale senza discriminazione, in cui l’uguaglianza di genere e la cultura dell’inclusione supportano l’innovazione, il progresso e la crescita delle organizzazioni del Paese. Sono questi i principi che hanno portato E.On ad entrare a far parte del network di Valore D, la prima associazione di imprese in Italia che, costituita nel 2009, conta, ad oggi, oltre 280 realtà, e che da più di 10 anni è impegnata a diffondere tra le aziende i valori della Diversity&Inclusion.

E.On condivide totalmente la visione di come le aziende che al proprio interno presentano una maggiore diversità, affrontino meglio le sfide del mercato. Proprio per questo E.On ha voluto intraprendere questo percorso e usufruire dell’offerta di Valore D che si concentra nel creare opportunità di confronto interaziendale grazie allo scambio di buone prassi e di un dialogo continuo con gli associati in attività che prendono la forma di un gioco di squadra. E.On potrà così usufruire dell’offerta formativa dell’Academy di Valore D che propone contenuti e nuovi trend per diffondere una cultura aziendale inclusiva che valorizzi tutte le diversità, dando grande rilevanza alla parità di genere.

“Siamo fermamente convinti nel valore di ogni individuo e che l’inclusione della sua unicità e il confronto che nasce dalla diversità si traducano in un reale vantaggio per le organizzazioni. Siamo particolarmente sensibili alle tematiche di Diversity & Inclusion e dell’uguaglianza di genere, aspetti sui quali E.On è determinata ad offrire ai dipendenti formazione e continuo aggiornamento perché un pianeta migliore non può non prescindere da un’attenzione e una cura delle persone migliore. Le attività proposte da Valore D sono lo strumento ideale per ampliare la conoscenza del singolo individuo grazie al confronto con l’altro”, ha affermato Martina Ganzarolli, Hr&Hsse director, E.ON Italia.