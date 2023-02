Pari Opportunità, Roccella: "Verso codice deontologico per le imprese"

"Teso soprattutto a favorire il reinserimento delle donne in seguito all'assenza per maternità, e a ridurre il fenomeno delle dimissioni"

"Un codice deontologico per le imprese, a cui aderire su base volontaria, teso soprattutto a favorire il reinserimento delle donne in seguito all'assenza per maternità, e a ridurre il fenomeno delle dimissioni, ancora troppo frequente". Lo ha affermato la ministra per la Famiglia, Natalità e Pari Opportunità, Eugenia Roccella. Sul codice deontologico "stiamo lavorando" e "sarà proposto a breve" ha spiegato Roccella.