Parigi, bambina di 3 anni trovata morta in lavatrice

Aperto un'inchiesta per "cercare di individuare le cause del decesso"

Una bambina di tre anni è stata trovata senza vita all'interno di una lavatrice a Parigi, in Francia. Lo ha reso noto la procura della capitale francese che ha aperto un'inchiesta per ''cercare di individuare le cause del decesso''. Come spiega l'emittente Bfmtv, è stato il padre della vittima a ritrovare la bambina nella lavatrice, che era spenta, dopo diverse ore di ricerche che hanno coinvolto vari parenti della piccola.

''A prima vista la bambina non mostrava segni di percosse'', ha detto a Bfmtv una fonte della polizia a condizione di anonimato. I soccorsi giunti sul luogo del ritrovamento non sono riusciti a rianimare la bambina.