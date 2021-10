Storica vittoria di Sonny Colbrelli. Il 31enne di Desenzano del Garda ha avuto la meglio nella corsa classica in linea di 258 km di cui 55 sul pavé. "La Parigi-Roubaix vale quasi come un campionato del mondo - ha detto il presidente della Federciclismo Cordiano Dagnoni - , l'inferno del nord è diventato il paradiso di Colbrelli e per noi italiani un'impresa leggendaria. Vorrei che questo 2021 non finisse mai".