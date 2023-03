Paris Hilton e il piccolo Phonix

A quasi un mese dalla sua nascita, Paris Hilton rivela il nome del figlio avuto - con la maternità surrogata - con il marito Carter Reum. Il piccolo si chiama Phoenix, come la città ma anche come fenice, quindi "trasformazione, rinascita e speranza". La scelta non è stata certo affidata al caso: l'ereditiera 41enne ha spiegato anzi di aver pensato ai nomi dei suoi figli per anni, tanto da avere già pronto quello per la futura figlia: si chiamerà London, chiaramente come la città anche se si ignorano, per il momento, significati accessori.