La spinta che arriva dalle nuove generazioni e l’adozione di strumenti innovativi come la Certificazione per la parità di genere, creano le condizioni per rendere il mercato del lavoro inclusivo e paritario. Questa la sintesi di ‘She Leads: la parità di genere nel futuro del lavoro’, il libro di Stefano Cuzzilla, presidente Federmanager e 4.Manager, e Andrea Catizone, avvocata sui diritti della persona e delle discriminazioni, edito dal Sole 24 Ore e curato dalla giornalista Silvia Pagliuca, che presenta appunto le vie alternative al gender gap.