Parla il dentista di Berlusconi: "Ecco come prendersi cura dei vostri denti"

Gianpaolo Cannizzo, il nome dell’estetica dentale a Milano che cura politici, VIP e calciatori rivela quali sono i metodi migliori per avere un sorriso da copertina

Milano, 16 Maggio 2022.Silvio Berlusconi e la sua famiglia lo hanno scelto come dentista di fiducia ed è proprio sulla fiducia che il Dottor Gianpaolo Cannizzo vuole costruire il rapporto con i suoi pazienti.

L’estetica dentale del dentista Cannizzo a Milano

Non solo Berlusconi, ma anche soubrette, calciatori… Tutti i volti noti del mondo dello spettacolo si rivolgono a lui.

Tra i principali motivi per cui lo si conosce come il dentista dei vip, Gianpaolo Cannizzo non ha dubbi: è tutto merito della sua decennale esperienza nell’ambito dell’estetica dentale.

La bellezza dei denti è sintomo dello stato di salute di tutta la bocca e del cavo orale. Per questo l'estetica dentale è una branca dell’odontoiatria da non sottovalutare affatto.

Attenzione al dettaglio con l’obiettivo di restituire al paziente un sorriso perfetto e sano, che aiuti a migliorare la qualità della vita agendo anche sul piano psicologico, considerando quanto un bel sorriso e una corretta masticazione possano influire nella quotidianità. Così si può riassumere la filosofia con cui lavora il Dentista Cannizzo.

Il suo studio dentistico di Via Donatello, in pieno centro a Milano, offre un ambiente accogliente molto distante dalle grigie cliniche di una volta.

“Il sorriso è al centro di tutto”, commenta il dentista di Berlusconi.

Incorniciato alle pareti, nelle foto dei vip che fanno abitualmente visita allo studio; dietro le mascherine chirurgiche di tutti i membri dello staff, che appena varcata la porta ti fanno dimenticare che sei lì per un intervento chirurgico.

“Chi viene da noi si aspetta un servizio di qualità eseguito da professionisti. È importante che dal primo momento si instauri un rapporto di fiducia, che il paziente si senta tranquillo vedendo che dall’altro lato ci sono persone che, per tutto il tempo, hanno a cuore il suo benessere”, racconta Gianpaolo Cannizzo.

I consigli del dentista di Berlusconi

Il sorriso da vip che tutti sognano di avere, bianco e splendente, non è cosa dell’altro mondo quando ci si rivolge a degli specialisti.

La competenza e la professionalità offerte dallo Studio Dentistico Cannizzo rendono gli interventi di estetica dentale alla portata di tutti.

“Prima di qualunque trattamento ci teniamo ad istruire bene il paziente. È importante che sia cosciente di tutti i passi che eseguiremo, prima, durante e dopo l’intervento, affinché il risultato sia piú duraturo”, spiega il dentista di Berlusconi.

Se in via preliminare all’intervento, infatti, è opportuno eseguire una pulizia dentale professionale, nella fase successiva è fondamentale continuare con una approfondita igiene orale personale che preveda l’uso di filo interdentale, scovolino e collutorio oltre ai soliti spazzolino e dentifricio.

“Il lavoro del dentista ha senso solo se viene accompagnato dallo sforzo del paziente. Ci teniamo molto a far percepire questa comunione di intenti a coloro che vengono nella nostra clinica. Dall’anestetista alla receptionist, tutti comunicano con il paziente in maniera chiara ”commenta Gianpaolo Cannizzo.

