Parlamentarie M5S, oggi il voto online: le regole

Alle parlamentarie M5S in programma oggi dalle 10 alle 22 sulla piattaforma Sky Vote "ciascun iscritto potrà esprimere da 1 a 3 preferenze. In ogni caso, all'esito delle votazioni, nell'ambito di ciascuna lista nei collegi plurinominali, i candidati saranno elencati in ordine alternato di genere e, nel complesso delle liste nei collegi plurinominali (per il Senato a livello regionale e per la Camera a livello nazionale), nessuno dei due generi potrà essere rappresentato nella posizione di capolista in misura superiore al 60%", si legge sul sito del Movimento 5 Stelle.

Alle parlamentarie del 16 agosto gli iscritti del Movimento 5 Stelle "sono chiamati a votare, tramite consultazione in rete, anche la proposta del Presidente di un elenco di nominativi, selezionati anche tra coloro che hanno già proposto la propria autocandidatura, da inserire, con criterio di priorità, nelle liste di candidati in uno o più collegi plurinominali", si legge ancora.

"Il numero di componenti di tale elenco di nominativi proposti dal Presidente non supererà il numero massimo di 12 per la Camera dei Deputati (su un totale di massimo 191 candidati) e di 6 per il Senato della Repubblica (su un totale di massimo 93 candidati)", viene spiegato. "In definitiva ciascun iscritto abilitato al voto, nella propria area di voto, troverà tre schede: una scheda contenente l'elenco delle proposte di autocandidatura relative alla Camera dei Deputati; una scheda contenente l'elenco delle proposte di autocandidatura relative al Senato della Repubblica; una scheda contenente la proposta di un elenco di nominativi indicati dal Presidente".