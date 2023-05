Parlamento, C.Mirabelli: "Troppi decreti e fiducie, ridotto ruolo Camere"

"Cambiare regolamenti per procedure rapide di decisione, cooperare per buon funzionamento istituzioni"

"La posizione del Capo dello Stato è corretta, non riferibile all'uno o all'altro Governo rispetto all'eccedenza dei decreti legge in condizioni d'urgenza, costituzionali e giustificati quando vi siano per l'appunto i presupposti di necessità e urgenza. Altrimenti vi è un vizio, che si riflette in fase di conversione, per il quale la Corte costituzionale può arrivare ad un giudizio di illegittimità". Così all'Adnkronos il presidente emerito della Corte Costituzionale, Cesare Mirabelli, che aggiunge: "L'aspetto più dissonante sono gli emendamenti aggiunti, che trattano tematiche al di fuori del quadro del decreto (decreti omnibus - ndr). Questo determina il vizio, non rientrando nel quadro della necessità e urgenza con cui si è posto il decreto legge".

Secondo Mirabelli, "la polemica forse nasce dal fatto che lo stesso Parlamento dovrebbe ritenere inammissibili gli emendamenti che introducono materie diverse rispetto a quelle oggetto dell'iniziale decreto legge. Il nuovo tema potrebbe infatti essere l'oggetto di un nuovo decreto legge". Non c'è alternativa al decreto in condizione di necessità ed urgenza? "C'è. E' la fissazione da parte del Parlamento di tempi certi in cui deliberare su iniziative legislative ordinarie del governo. Dovrebbero dunque essere i regolamenti parlamentari a individuare procedure rapide di decisione. Ma ripeto: si tratta di cooperazione per il buon funzionamento delle istituzioni. Il rischio - conclude il Presidente emerito - è infatti che a forza di decreti legge e richiesta dall'Esecutivo di voti di fiducia si riduca fortemente il dibattito e il controllo parlamentare". (di Roberta Lanzara)