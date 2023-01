Parlamento, Gargani (Ass. ex parlamentari): "Noi sentinelle sovranità, interverremo su riforme"

Proporremo testo pre-legislativo su presidenzialismo e chiediamo incontro a Casellati. Prossima settimana in programma presidenti Camera e Senato. Poi anche Mattarella. Si iscrivano in Associazione anche ex M5s"

"Difesa del Parlamento. Salvaguardia della rappresentanza della sovranità del parlamentare ed anche dell'ex parlamentare". E' la missione che, in continuità con il predecessore Antonio Falomi, si prefigge di continuare Giuseppe Gargani, ex deputato Dc, da ieri presidente dell'Associazione ex parlamentari della Repubblica, eletto dai 36 membri del Consiglio direttivo. "Lo abbiamo fatto con successo in questi anni con i vitalizi; intendiamo proseguire su questa linea nell'ottica di ristabilire il compromesso rapporto di fiducia tra cittadini e Parlamento e di prestare attenzione critica a questioni fondamentali dell'assetto costituzionale del Paese: presidenzialismo, autonomia differenziata, rapporto con l'Unione europea", dice all'Adnkronos.

Le linee programmatiche dell'Associazione per il prossimo triennio prevedono innanzitutto un "approfondimento del presidenzialismo. Non è un male, né è anti-democratico. Ma in Italia c'è un problema di metodo da suggerire e con cui ispirare il Parlamento in carica, che poi valuterà. a Costituzione - rimarca Gargani - non può esser cambiata tutta, se c'è una volontà di modifica da parte del Parlamento si sappia che bisogna trasformarne i 2/3. Il presidenzialismo non è una legge in più. Dire presidenzialismo significa modificare la Repubblica".

Come intendete muovervi? "Vogliamo intervenire dopo una valutazione interna che faremo a breve con il direttivo, di cui fanno parte rappresentanti di tutti i partiti a parte il Movimento 5 Stelle, i cui ex parlamentari spero si iscrivano presto in modo che l'Associazione divenga più forte e pluralista", auspica il neo-presidente eletto.

Intenzione dell'Associazione è "trovare una soluzione da proporre attraverso un testo pre-legislativo che orienti il Parlamento. Io prediligo la collegialità, il confronto deve avvenire tra le aree che devono trovare convergenza e sintesi operative". Quindi il metodo delle consultazioni in corso con i gruppi parlamentari che sta gestendo il ministro delle Riforme Casellati? "Sì e chiederò alla Casellati di essere ricevuto in modo che anche noi, grazie all'esperienza acquisita in questi anni, daremo il nostro contributo come fanno i Gruppi in carica".

Il sindaco d'Italia potrebbe essere un compromesso di sintesi? "Non si capisce cosa sia questo sindaco d'Italia e come si possa inserire nell'attuale sistema. Nella Costituzione non è inseribile un sindaco eletto dal popolo". Quindi preannuncia: "La settimana prossima andrò dai presidenti di Camera e Senato. Chiederò di incontrare anche il Capo dello Stato". (di Roberta Lanzara)