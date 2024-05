'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani' – diretta il 27 maggio dalle ore 11

Lunedì 27 maggio, alle ore 11, nuova puntata del ciclo di webinar promossi da Adnrkonos, in collaborazione con ViiV Healthcare, per guardare, con fiducia, a un domani più consapevole e inclusivo per tutte le persone con Hiv. Ospiti della puntata, condotta dalla giornalista Maddalena Guiotto, saranno: Miriam Lichtner, professore ordinario di Malattie infettive, Dipartimento di Neuroscienze, Salute mentale e Organi di senso (NESMOS), Università Sapienza di Roma; Silvia Nozza, medico infettivologo dell'Unità di Malattie Infettive dell'IRCCS Ospedale San Raffaele; Maurizio Amato, amministratore delegato di ViiV Italia.