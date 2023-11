'Parliamo di Hiv oggi. Per guardare al domani' – segui la diretta dalle 15

Secondo appuntamento con il webinar promosso da Adnkronos, in collaborazione con ViiV Healthcare, per guardare, con fiducia, a un domani più consapevole e inclusivo per tutte le persone con Hiv. Ospiti della puntata, condotta dalla giornalista Maddalena Guiotto, saranno: il Prof. Claudio Mastroianni, Presidente della Società italiana di Malattie Infettive e Tropicali (Simit); il Dott. Massimo Cernuschi, Presidente Associazione Asa-Associazione Solidarietà Aids Odv di Milano; e Maurizio Amato, Presidente e Amministratore Delegato ViiV Healthcare Italia.