Parma, netturbino travolto e ucciso mentre era in servizio

L'investitore, un 52enne, in ospedale per test alcol e droga

Incidente mortale a Parma, dove un netturbino è stato investito e ucciso mentre era in servizio. La vittima, un 59enne di origini marocchine, questa mattina poco dopo le 6 aveva appena finito la raccolta di rifiuti insieme con un collega quando è stato investito da un'auto. L'uomo è morto sul colpo mentre l’investitore, un 52enne italiano, è stato portato in ospedale per essere sottoposto ai test per alcol e droga. A condurre gli accertamenti è la polizia stradale.