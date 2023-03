Parroco di Aleppo: ''Siriani disperati dopo il sisma, primo pensiero è emigrare''

''Un minuto di terremoto è stato peggio della guerra e l'insicurezza spinge chi può a scappare. La Siria perde così risorse umane per il futuro, mentre per la ricostruzione servirebbe una soluzione politica del conflitto''

''Un minuto di terremoto così violento'', come quello che lo scorso 6 febbraio ha scosso il nord della Siria oltre che il sud della Turchia, ''è stato molto molto peggio di tutti gli anni di guerra cha hanno vissuto''. E' su questo che ''tutti i siriani concordano'', una ''ennesima prova'' che ha creato ''un senso di insicurezza e di disperazione''. Così, ora, ''il primo pensiero è quello di scappare, di emigrare. Quasi tutti vogliono lasciare la Siria, sono i più poveri quelli che restano perché non hanno i mezzi per raggiungere altri Paesi''. Padre Bahjat Elia Karakach, parroco francescano della comunità latina ad Aleppo, dice ad Adnkronos che ''non bisogna perdere la speranza, che ognuno fa quel che può''.

Ma il tono della sua voce si fa triste quando spiega che il terremoto, dopo la guerra, non fa altro che rendere ''la nostra società pian piano sempre più povera. E non solo materialmente, ma anche di risorse umane che sarebbero il futuro di questo Paese qualora si cominciasse la ricostruzione. Questo è preoccupante perché molto personale umano lo stiamo perdendo''.

Lui, dice, ''si occupa di persone'' e i ''circa tremila sfollati ospitati nella scuola molto grande'' della comunità latina di Aleppo lo sanno, ''le aule sono tutte occupate da loro, altri sono nelle tende in cortile, altri ancora dormono in macchina''. Si tratta ''non solo di persone che hanno perso la casa, ma anche di chi ha paura di tornare nella propria. Perché la terra continua a tremare, ci sono scosse continue e stiamo aspettando che la terra si stabilizzi''. Per loro ''il cibo non manca, le necessità primarie sono abbastanza coperte. Ci sarebbe bisogno di più latte per i bambini, di medicine particolari. Ma gli aiuti stanno arrivando'', anche se ''non saprei dire la provenienza perché tutti passano attraverso canali ufficiali, dalla Mezzaluna rossa siriana o altri canali''.

Padre Bahjat dice di ''non amare le statistiche'', ma il livello di distruzione di Aleppo, di Latakia, della Siria devastata dalla guerra prima e dal terremoto poi è immenso. ''Purtroppo le case distrutte dalla guerra sono ancora lì, la ricostruzione non è mai iniziata - spiega il parroco - Quando parliamo di ricostruzione post sisma intendiamo livelli molto base, rimettere a posto le case danneggiate. Per parlare di ricostruzione vera e propria della città aspettiamo una soluzione politica che permetta agli aiuti internazionali e agli investimenti di arrivare''. Ormai ''non basta più nemmeno la sospensione delle sanzioni. Occorre una soluzione politica del conflitto con la comunità internazionale. Bisogna ricordare che in Siria non c'è una guerra civile, ma un conflitto internazionale fatto per procura. I siriani sono vittime di giochi più grandi di loro''.

Intanto ''la commissione ecumenica ha incaricato una trentina di ingegneri e tecnici siriani di valutare i danni per poter aiutare le nostre comunità cristiane a ricostruire e a riparare le case'', spiega il religioso. Inoltre ''aspettiamo una piccola commissione di quattro ingegneri italiani che hanno risposto a un appello che io avevo lanciato e che vengono ad Aleppo per valutare gli edifici più critici, fare una stima dei danni con le maggiori esperienze post sisma che hanno''. Ma ''ci sono delle urgenze che bisogna affrontare'' e Padre Bahjat, ''un po' stanco'', continua a stare vicino alla ''tanta gente ancora radunata nei centri di accoglienza'', come lo era un mese fa, all'indomani del sisma.