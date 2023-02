Terremoto Siria, parroco di Aleppo: ''Sofferenza immane, vergognoso che Occidente non aiuti''

E' ''una situazione drammatica'', una ''sofferenza immane'' quella che sta vivendo la popolazione siriana colpita dal terremoto che ha scosso la parte settentrionale del Paese. ''Una sofferenza che si aggiunge alla già lunga sofferenza del popolo siriano'' e che, ''in questo momento'' dovrebbe portare a ''togliere, o almeno sospendere le sanzioni contro la Siria. Perché non conducono a una soluzione politica, ma aggravano la sofferenza della gente''. E' l'appello rivolto tramite Adnkronos da padre Bahjat Elia Karakach, parroco francescano della comunità latina ad Aleppo, che poi denuncia "la vergogna dell'Occidente che non aiuta i siriani''.

Lui ha aperto le porte alle persone colpite dal sisma, ''in parrocchia ospitiamo cinquecento persone e altre duemila sono nel collegio. Sono tutti molto spaventati perché le scosse continuano. Queste famiglie hanno paura, non possono tornare a casa e stanno temendo per il futuro''.

Il religioso accusa poi: "Qui non riceviamo aiuti internazionali, se non da qualche paese arabo e ad alleati. Tutto l'Occidente non aiuta i siriani e questo è vergognoso''.

Una situazione che, ''a lungo termine non può durare. Ora bisogna aiutare il nostro Paese a trovare una soluzione politica per andare avanti''. Padre Bahjat accoglie con favore la possibilità che arrivino aiuti dall'Italia, ''questo mi fa piacere, ma al momento non abbiamo avuto informazioni in merito dai canali ufficiali''. In ogni caso ''aspettiamo aiuti, ma il trasferimento di denaro non è così facile, anche a causa dell'embargo''.