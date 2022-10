Parte da Lugano il futuro di McDonald’s

Recenti indiscrezioni affermano che McDonald’s, il fast food più famoso del mondo, sarebbe prossimo ad avviare una sperimentazione con le valute digitali in Svizzera. Il ristorante si prepara ad accettare i Bitcoin nei suoi locali di Lugano, città ormai conosciuta per il suo atteggiamento di apertura nei confronti delle innovazioni del settore fintech. Le autorità locali presenteranno infatti presto un piano di sviluppo per il mercato cripto, che dovrebbe includere la possibilità di pagare le imposte utilizzando criptovalute.