Parte il Forum itinerante Sostenibilità -Sailing Cup 2021

Il 16-17-18 settembre torna, nella sua quinta edizione, il Forum Sostenibilità. Un’edizione itinerante che passerà per Roma, Napoli ed Ischia con un format integrato al Forum Sailing Cup con numerosi ospiti protagonisti di un appuntamento B2B 'live experience'.

Le tre giornate del Forum Sostenibilità, con oltre 40 speaker delle principali aziende e istituzioni, fanno parte del percorso 'Community Experience', che coinvolge attivamente 45 Top&C Level Manager (Ceo, Cfo, Chro, Cmo, Cio) scelti tra i principali speaker dei forum organizzati da Comunicazione Italiana con la Media Partnership di Adnkronos.

La prima giornata, a Roma il 16 settembre ('Work Reloaded'), tratterà di Sostenibilità e Lavoro, in un'anticipazione di molte delle tematiche oggetto del Forum Risorse Umane di novembre. Il Forum partirà con il Digital Talk di apertura dedicato a 'La nuova era del People Management: dal Welfare al benessere delle persone, le strategie per rendere 'sostenibile' il lavoro'. Oggetto del dibattito il modo in cui la crisi sanitaria ha influenzato le strategie aziendali e alterato le priorità e come sia possibile lasciare al centro le persone anche in un momento estremamente critico come quello presente. Ne parleranno importanti ospiti protagonisti del mondo Hr.

Un secondo Digital Talk affronterà il tema dell’innovazione in relazione alle questioni del benessere. All’interno del panel 'L’impresa che innova: nuove tecnologie e iniziative 'sostenibili' per un’organizzazione al servizio delle persone (dentro e fuori l’azienda)' si articolerà un confronto a più voci per comporre un quadro delle iniziative possibili per incrementare il wellbeing individuale, iniziando a muovere gradualmente lo sguardo da 'dentro' a 'fuori' l’azienda.

Ultimo Digital Talk della giornata: ci si interrogherà sulla responsabilità d’impresa in relazione agli obiettivi 2030 per un mondo sostenibile, soffermandosi in particolare sulla crisi climatica e sulla tutela della biodiversità. Titolo di questo Talk sarà 'Prendere sul serio gli obiettivi 2030: dalla climate action alla tutela della biodiversità, le strategie d’impresa per un mondo sostenibile'.

Il resto della giornata sarà arricchito da Digital Speech, Executive Call, interviste e altri approfondimenti che restituiranno in molteplici sfaccettature la riflessione e la strategie del mondo B2B rispetto ai temi della sostenibilità, del lavoro, del welfare e del benessere delle persone.

Nella seconda giornata, a Napoli il 17 settembre ('Life Reloaded'), presso il Royal Yacht Club Canottieri Savoia, si svolgerà la prima giornata di Sailing Cup. Con ospiti in presenza e collegati da remoto, si tratterà il binomio 'Sostenibilità e Mindset', riflettendo assieme sul tema 'Verso il successo sostenibile: come bilanciare il rispetto delle esigenze psicofisiche e biologiche dell’individuo con la determinazione nel raggiungimento degli obiettivi, personali e collettivi'. Condotto da Stefano Santori, Training Mindset Coach, interverranno alcuni speaker come Fabrizio Buonocore, campione di pallanuoto e Guido Stratta, People and Organization Director Gruppo Enel.

Nella terza giornata, a Ischia il 18 settembre ('Territory Reloaded'), presso l'Hotel Miramare e Castello, si svolgerà un approfondimento sulle tematiche di tutela del patrimonio e del territorio. Anche in questo caso con ospiti in presenza e da remoto, si parlerà di 'Centralità del territorio in tempo di crisi: le strategie per la valorizzazione del patrimonio'. Condotto da Stefano Santori, interverranno alcuni speaker come: Vincenzo Ferrandino, sindaco Comune di Ischia, Nicola Pascale, amministratore unico Azienda Napoletana Mobilità A.N.M., Gian Luca Spitella, direttore comunicazione Arera - Autorità di Regolazione per Energia, Celeste Bertolini, fondatrice Terre di Umana Bellezza, Gian Luca Galletti, presidente del Comitato Sostenibilità Emil Banca Credito Cooperativo.

La quarta giornata, a Ischia il 19 settembre, concluderà l’evento con la premiazione della Regata Velica, organizzata in collaborazione con Monina Corporate Sailing e la presenza in qualità di Coach e Organizzatrice di Regata, Cristiana Monina, campionessa di vela.