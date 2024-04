Parte la stagione motociclistica della Lumba Riders Academy

Centauri appassionati della velocità in pista hanno riacceso i motori, grazie alla manifestazione “season start” presso l’autodromo di Lombardore torinese (TO). I centauri hanno potuto dare sfogo a tutti i cavalli delle proprie motociclette in massima sicurezza e nell’ambiente amico e controllato della pista della provincia torinese, grazie alla Lumba Riders Academy, che ha organizzato due giornate di prove libere a turni suddivisi per capacità aperti a tutti i tesserati ASI.

Oltre 110 i partecipanti sull’asfalto nei due giorni a cui si sono aggiunti i primi approcci di guida su gomme tassellate, attività che nei prossimi mesi troverà ampio sfogo all’interno della struttura dell’Autodromo di Lombardore, grazie ad una ampia superficie verde, che permette di avvicinarsi anche a questa disciplina in tutta sicurezza.

Alla manifestazione hanno preso parte piloti di caratura internazionale, come Alberto Surra, impegnato nel campionato velocità spagnolo e Alessio Finello, in forze al team Gresini nel mondiale di Moto E.

Inoltre la rosa dei personaggi noti a disposizione del pubblico era rimpolpata dagli YouTuber Alex Ferro, Mike d’amaro e Bikes4eddie.

Il prossimo appuntamento è previsto per sabato 30 marzo, con altri piloti ed ospiti, sempre all’interno della struttura di Lombardore.

