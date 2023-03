Parte Mondo ASI. Uno spazio esclusivo a portata di click

Da oggi nasce “Mondo ASI”, un spazio esclusivo dedicato ai tesserati dell’Ente. In “Mondo ASI” sarà possibile trovare un “Mondo di Offerte” con sconti e agevolazioni.

Oltre 600 grandi marchi, dall’abbigliamento al fashion, dal beauty alla tecnologia dai viaggi allo sport: il tutto a portata di “click” con nuove offerte ogni mese per fare acquisti a prezzi fortemente scontati in aggiunta a quelli già applicati dalle singole aziende.

“Mondo ASI” non è solo un’offerta ma una “nuova filosofia”, uno “spazio itinerante”, una “nuova realtà” che in futuro si arricchirà sempre più di nuovi contenuti ed offerte competitive. Un “benefit gratuito” da offrire ai tuoi soci/tesserati per essere sempre più innovativi e completi nell’offerta.

Accedere al “Mondo ASI” è semplicissimo: entra sul sito www.asinazionale.it e clicca sul banner “Mondo ASI” registrati inserendo il numero della tessera ASI ed il Codice Fiscale; seguiranno delle semplici caselle di compilazione dei dati principali ed il gioco è fatto: basta avere una tessera ASI in corso di validità.

Leggi la news sul sito Asi.