Partito di Conte, il sondaggio: quanto vale

(Adnkronos)

Cosa succederebbe se la crisi di governo portasse a nuove elezioni? Un sondaggio Emg, realizzato per Cartabianca, ipotizza due scenari e in uno dei due entra in gioco un ipotetico partito di Giuseppe Conte. La Lega resterebbe comunque il partito preferito dagli italian,i con il 24% dei voti senza il partito di Conte e con il 23% se invece ci fosse. Con il 19,8% il Pd sarebbe la seconda forza del Paese ( otterrebbe un -3.3% nel caso in cui il premier dimissionario fondasse il suo partito). Al terzo posto nelle preferenze ci sarebbe Fratelli d'Italia, che subirebbe una variazione dello 0.3% se Conte scendesse in campo (16% contro 16,3%) .

Con un 10,2% di preferenze al quarto posto si piazzerebbe il partito di Conte nel caso in cui il presidente del Consiglio dimissionario decidesse di fondarlo. In questo scenario il Movimento 5 Stelle sarebbe quinto con l'8,7% : otterrebbe il 5,1% in più nella situazione attuale. Seguirebbe Forza Italia (7,7% senza Conte, 6,8 con). Tra le altre formazioni, Italia Viva è data al 4% (3,9% con Conte), Azione al 3,4% (3,2% con Conte)) e Liberi e Uguali al 2,7%.