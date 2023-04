La Pasqua 2023 certifica il potere trainante delle città d'arte per il turismo italiano e il fascino delle mete culturali del Belpaese per i visitatori stranieri. Saranno, infatti, oltre 1,7 milioni le presenze nei centri di turismo culturale con un incremento di circa 190mila pernottamenti rispetto alla Pasqua 2022. Sono questi i risultati di un'indagine, realizzata per Pasqua 2023 dal Centro studi turistici per Assoturismo Confesercenti.