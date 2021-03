Pasqua, caro-prezzi da colombe + 7% a carne +9%

Pasqua blindata ma anche 'cara' sotto il profilo dei prezzi dei prodotti alimentari con al top degli aumenti la carne, in particolare di agnello, che segna in media un più 9% e i dolci tipici, le colombe con +7%. A segnalare all'Adnkronos nuovi rincari dei listini in prossimità delle feste pasquali è l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha monitorato le abitudini delle famiglie in tale occasione ed i costi relativi ai prodotti caratteristici. In generale nei negozi e nei supermercati i prezzi risultano aumentare mediamente del +4% ma con punte del +11% per le colombe farcite e del +27% al chilo per la carne di agnello.

Tutti a casa anche per Pasqua 2021, come nel 2020 e come prevede il lockdown dei giorni 3, 4 e 5 aprile, e sarà all’insegna della tradizione e del fai da te anche se con meno entusiasmo e fantasia rispetto allo scorso anno, quando le famiglie erano convinte che sarebbe stata solo un’eccezione. Ed ecco la rilevazione dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori.

La carne di agnello arriva fino a 27 euro al chilo (+27%), l'abbacchio 26,28 euro (+12%) ma anche i petti di pollo salgono del 13%, la fesa di tacchino +3% mentre stabile il prezzo di un salume tradizionale come la Corallina a 20,40 euro al chilo (+1%).

E aumentano anche le uova, che per tradizione si consumano sode per la colazione pasquale con rincari del 3%. Le colombe registrano vari aumenti: una colomba classica costa in media poco meno di 10 euro quest'anno 9,96 euro (+3%) ma la colomba farcita schizza a 14,75 euro (+11%).

Mentre, le uova di cioccolato, sorpresa nella sorpresa, aumentano di poco a seconda della tipologia dal 2 al 4%. Quest'anno per acquistare un uovo medio di marca di 220gr ci vorranno 17,10 euro, (+2%) mentre per un uovo decorato medio di 220 gr. 36,60 (+2%), per un uovo piccolo di marca del peso di 150 gr invece 12,69 euro (+4%). Mentre gli di cioccolato ovetti al chilo aumentano del 3% 27,50 euro. Invariati invece i costi degli stampi per uova di cioccolata fatte in casa, che lo scorso anno avevano conosciuto un boom del +12%.