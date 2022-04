Pasqua, Melegatti: "giorni decisivi per vendite colombe e uova, bene ordinativi e prezzi"

Pasqua è alle porte e Melegatti 1894, la storica casa dolciaria italiana con sede a San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona, guarda con tranquillità agli acquisti delle tradizionali colombe e uova di cioccolato che i consumatori stanno ultimando in questi giorni. "Gli ordinativi da parte del mondo della distribuzione sono stati in linea con le nostre previsioni sia per i prodotti da forno che per le uova di Pasqua. I prodotti Melegatti sono presenti in tutta Italia con il posizionamento di prezzo che avevamo previsto". E' quanto afferma Giacomo Spezzapria, amministratore delegato della Melegatti 1894, interpellato dall'Adnkronos. Tuttavia, per quello che riguarda "le vendite dovremmo attendere qualche giorno visto che la maggior parte dei consumatori acquistano le tradizionali ricorrenze dolciarie nella settimana precedente la Pasqua. Al momento si rileva un comportamento di attesa da parte dei consumatori".

Melegatti comunque, per soddisfare le esigenze dei palati più esigenti, quest'anno punta "su prodotti farciti come ad esempio la Colomba farcita al pistacchio e la Colomba al Caffè Borbone, oltre che sulla nostra gamma di uova pasquali in collaborazione con Mattel" per la gioia dei più piccoli.

Quanto a possibili ripercussioni negative sull'export a causa della guerra in Ucraina Spezzapria le esclude in quanto Melegatti non esporta né in Russia né in Ucraina e dunque "non ci saranno ripercussioni dirette di questo tipo". Tuttavia le difficoltà dovute al caro materie prime oltre che al reperimento di alcune di esse, quali frumento tenero, mais, olio di girasole, olio di colza, a causa del conflitto in atto in Ucraina, hanno influito sulla campagna di Pasqua e sui prezzi. "L’effetto inflattivo sui prezzi dovuto al caro materie prime e alla loro difficoltà di reperimento è stato pesante ma Melegatti lavora ogni giorno per riequilibrare queste forti criticità e garantire ai nostri consumatori il più alto rapporto qualità prezzo".