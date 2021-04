Pasqua zona rossa a Roma, un centinaio di sanzioni per violazione delle regole. Sono circa 8.000 i controlli effettuati in questo weekend di festività pasquali da parte delle pattuglie della Polizia Locale di Roma Capitale. Particolare attenzione anche oggi, a Pasquetta, sul lungomare di Ostia, nei parchi e ville storiche della Capitale, dove è stata ulteriormente rafforzata la presenza delle pattuglie di presidio e degli agenti in bici, al fine di contrastare la formazione di possibili assembramenti. Un centinaio le sanzioni in questi tre giorni: gli illeciti maggiormente rilevati hanno riguardato la vendita irregolare di alcolici oltre l’orario consentito, il mancato uso dei dispositivi di protezione e gli spostamenti senza valido motivo. Solo oggi, fino a questo momento, sono già circa 2500 le verifiche effettuate dai caschi bianchi; una decina le irregolarità che hanno reso necessario procedere al sanzionamento.