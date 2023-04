Pasqualino Monti: "Con me il ritorno dei siciliani nei porti"

"La mia più grande soddisfazione in questi cinque anni alla guida dell'Autorità portuale della Sicilia Occidentale è stata certamente il ritorno della gente, dei siciliani. Una cosa inaspettata per chi nei primi momenti aveva vissuto un momento di sorpresa. Ma bisognava partire in quel modo, in maniera dirompente, rompendo alcuni equilibri che purtroppo erano strutturati da troppo tempo, e che facevano solo il male di questa terra e dei suoi porti". Lo ha detto all'Adnkronos Pasqualino Monti, Presidente dell'Autorità portuale della Sicilia occidentale, da poco nominato amministratore delegato Enav. "Sono, invece, molto soddisfatto che i siciliani abbiano compreso, sulla base deli lavori fatti, le mie intenzioni", ha concluso Monti a margine dell'inaugurazione del nuovo terminale passeggeri al porto di Porto Empedocle.