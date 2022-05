Passa la Parola, l'editoria per ragazzi per la sostenibilità

Si può pensare di salvare il pianeta grazie ai libri per ragazzi e la lettura: è l'idea da cui parte l'edizione 2022 di 'Passa la Parola', festival dedicato all'editoria per ragazzi, che a partire da sabato 7 maggio festeggia la decima edizione con molti appuntamenti con autori e illustratori per ragazzi. Il festival, che si propone di far conoscere ai più giovani i temi dell'Agenda 2030 dell'Onu, attraverso una rosa delle ultime pubblicazioni dedicate, si sviluppa in 10 giornate, fino al 25 giugno, a Modena e in nove comuni della provincia. Nel capoluogo anche la due giorni di eventi in piazza previsti per il 14 e 15 maggio.