Passare a GA4 con Fattoretto Agency è più semplice e ti porta a un miglioramento della qualità dati

Milano, 12 agosto 2022. Con la conclusione dell’esperienza Universal Analytics, divenuta ormai una realtà di fatto malgrado la formale dismissione in programma nel 2023, passare a Google Analytics 4 è fondamentale. Una scelta dal forte valore strategico per quanti intendono sfruttare la potenza dei dati per lo sviluppo della propria iniziativa digitale.

L’unità Analytics di Fattoretto Agency (agenzia SEO fondata da Massimo Fattoretto con specializzazione in SEO per eCommerce) ha introdotto il servizio di Migrazione GA4 per rendere tutte le operazioni fluide e semplici.

Il nuovo software coincide con l’adozione di un inedito paradigma operativo, che impone concetti basilari completamente diversi rispetto alla precedente piattaforma. Per valorizzare le strategie data driven della propria iniziativa risulta essenziale compiere questo passaggio con attenzione e competenza.

Grazie alla sua consulenza analytics, Fattoretto Agency fornisce un servizio di migrazione che prevede un supporto passo passo, aiutando il cliente a conservare e migliorare la qualità dei dati. Viene inoltre fornita l’opportunità di familiarizzare con la nuova piattaforma software.

Il servizio di Migrazione GA4 prevede:

• Audit con mappatura dei tracciamenti esistenti per essere certi di riportare in GA4 quante più metriche preesistenti possibili, e cogliere l'occasione per fare pulizia;

• Integrazione dei tracciamenti mancanti per sfruttare a pieno le potenzialità offerte dal nuovo paradigma;

• Reportistica, utilizzando tool che rendano i dati familiari e facilmente consultabili, per monitorare tutti i KPI più importanti per il business del cliente;

• Formazione per aiutare il cliente a navigare nell'interfaccia senza timore e trovare i dati di cui si ha necessità.

Prerogative del metodo di lavoro Fattoretto Agency

La ricerca delle migliori agenzie SEO impone un’analisi dei tanti operatori che attualmente popolano il mercato. Un vaglio che dovrebbe portare alla valorizzazione di una professionalità accertata dai casi di successo conseguiti con il proprio lavoro.

Fattoretto Agency ha sviluppato una preparazione in ambito SEO espressione di oltre 15 anni di attività, occupandosi ogni giorno del potenziamento effettivo delle performance dei propri clienti. La specializzazione in e-commerce ha portato alla gestione di numerose tipologie di store digitali, come dimostrano i premi conseguiti dai clienti: da Le Stelle dell’e-commerce a I migliori e-commerce d’Italia ITQF.

Le strategie relative alla consulenza SEO vanno a integrarsi con le attività di Digital PR e Link Building (che interessano le principali testate giornalistiche nazionali) e l’operatività Analytics (un’analisi dati che permette di predisporre il miglior percorso di conversione dell’utente). Tasselli diversi di un unico mosaico, sviluppato sulla scorta delle caratteristiche uniche del cliente e gestito esclusivamente da risorse interne.

L’agenzia ha puntato su competenze verticali di ogni componente del team: gli specialisti SEO, ad esempio, concentrano il proprio impegno solo nel relativo segmento operativo, senza delegare ad altre figure le attività programmate.

Il consolidamento della squadra di lavoro, di cui fanno parte persone che si conoscono da anni, ha portato a una sintonia professionale che semplifica i processi e migliora il rapporto con il cliente: non c’è turnover delle figure impegnate, preservando così il know how aziendale.

Sono stati selezionati professionisti senior, che hanno un contatto diretto con il cliente e, grazie all’esperienza maturata in anni di lavoro, sono in grado di affrontare le tante sfide imposte delle diverse nicchie di mercato. L’assenza di intermediari tra le richieste e l’agenzia permette di curare con maggiore puntualità tempistiche e processi decisionali nelle varie fasi del progetto.

