Passerini (Azienda agricola Cirenaica): “Il laboratorio che produce farine di qualità nel segno dell’agricoltura ecosostenibile”

Il nuovo progetto si inserisce appieno nella filosofia della società, parte del consorzio Produttori Agricoli Parco del Ticino

Milano, 19 dicembre 2022.Attenzione all’innovazione tecnologica, rispetto per l’ambiente in cui si opera e volontà di proporre prodotti di qualità sempre maggiore. Sono i tratti che contraddistinguono da sempre l’Azienda Agricola Cirenaica, parte del consorzio Produttori Agricoli Parco del Ticino Scarl, e che risultano centrali anche nel suo nuovo progetto: dopo il salumificio a Bollo Ce, è arrivato il nuovo laboratorio per la produzione di farine di alta qualità. “Maciniamo a pietra naturale e, grazie a particolati strumenti tecnologici, riusciamo a garantire i corretti livelli di umidità e temperatura per conservare le farine” spiega Sandro Passerini, titolare dell’azienda insieme al fratello Giampietro e presidente del consorzio, che sottolinea come l’iniziativa si inserisca all’interno del Piano Integrato d’Area “Bio Distretto dei Navigli” coordinato dal Distretto DiNaMo, approvato da Regione Lombardia per la valorizzazione e lo sviluppo dell’agricoltura e del territorio. Il laboratorio, infatti, sarà a disposizione anche delle altre aziende agricole locali che rispettano i canoni di ecosostenibilità.

Nello specifico, nel laboratorio sarà possibile produrre farina con germe di grano, quindi ricca di importanti nutrienti come aminoacidi, acidi grassi, sali minerali, vitamine B ed E, da proporre alla clientela in contenitori monomateriale, perciò completamente riciclabili, in polipropilene con stampa diretta senza etichetta adesiva. L’ultima novità introdotta da Cirenaica si inserisce appieno nel percorso di ecosostenibilità ambientale e paesaggistica da sempre perseguito dall’azienda agricola, che sviluppa la propria attività attorno a 5 presupposti chiave: paesaggio, territorio, salute, economia locale e qualità della vita umana. “Il laboratorio ci consente di portare all’interno del Consorzio e del Distretto la fase di macinatura, sulla scia dell’operazione già effettuata negli anni scorsi per la produzione di salumi” aggiunge Passerini, richiamando il percorso che ha visto l’azienda, inizialmente dedita all’allevamento di suini, prevedere al proprio interno il laboratorio per la realizzazione dei salumi e il mattatoio, oltre ovviamente ad occuparsi direttamente della produzione dell’82% del cibo destinato agli animali.

Il risultato? Il controllo diretto su tutta la filiera, quindi prodotti di qualità migliore e più sani (perché, grazie a tempi e spostamenti ridotti, non è necessario aggiungere conservanti) e un ‘dono’ destinato sia al territorio, che vede valorizzata la propria vocazione agricola, sia alla popolazione che lo abita, che beneficia delle attività economiche avviare - dalla vendita dei prodotti all’agriturismo, passando per la fattoria didattica - e di un contesto accogliente in cui vivere.

Contatti https://produttoriagricoliticino.it/index.html

https://aziendaagricolacirenaica.it/

http://www.cirenaica.it/