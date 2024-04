Passione Trial. Targato ASI

Ottavo Trofeo Trial Amatoriale Nord Ovest patrocinio ASI, Barge (Cn).

È ripartito il Trofeo Amatoriale di Trial Nord Ovest targato ASI. Nella bella cittadina di Barge, con il corollario delle Alpi imbiancate, un notevole gruppo di trialisti, di tutte le età, ha dato vita ad una nuova edizione di quella che è diventata ormai un classico dell’apertura stagionale.

Centoquarantacinque piloti partecipanti totali nella due giorni, il sabato con la novità dedicata solo ai piccolini dell’Under 10 che vedeva al via i partecipanti, in area apposita e controllata. La domenica i 125 piloti si sono sfidati sui classici tre giri di gara, sette le zone controllate di cui due sdoppiate. Zone da tutti giudicate di ottimo livello per quello che riguarda la caratteristica amatoriale della manifestazione. Il tempo eccellente ed il solito ristoro curato da Family & Sport hanno sancito un nuovo successo per gli organizzatori e il referente ASI, anima e cuore del Trofeo, Roberto Cavaglià. Successo che non può che essere un ottimo nuovo inizio.

Premiazioni con una bellissima cornice di fiori e premi curati dalla locale associazione Commercianti.

Passiamo alle categorie:

Expert Ospiti Blu/Rosso. Dalla Liguria la bella prestazione di Edo Brusatin (Pro Sport).

Expert (Blu) Vince x la discriminante degli zero il veterano Andrea Soulier(Bruinese) regola Ivan Mezzano (PoliceSport), completa il podio Andrè Lavanche (ValdigneMontBlanc).

Pro Clubman (Verdi) Primo Angelo Piu (Mc Fenis), secondo Felice Portigliatti e terzo Fabrizio Barre (entrambi PoliceSport).

Clubman (Verdi) Ben 24 partenti, su di tutti svetta Thierry Cheney (Mc Fenis), seguito dalla giovane promessa Ribotta Erik (Bl RacingTeam) e Alessandro Bianchi (ConcaVerde).

Open (Giallo) Anche quì 24 piloti. Il podio è formato da Alessandro Ughetto, Francesco Rosotti (entrambi ConcaVerde) e Luca Destro (PoliceSport).

Open Pro (Giallo) per la discriminante degli zeri vede la vittoria Fabio Castelli (ConcaVerde) che supera Roberto Stupino (Sdf Trial School) e Enzo Rolle (PoliceSport).

Under 18 (Giallo) vittoria del pilota bargese Umberto Taramsco (Bruinese), davanti Marc Pellisier (ValdigneMontblanc) e terzo Andrè Spadaccio (Sdf Trial School).

Amatori Veterani (Bianchi) La categoria più numerosa va ad Ezio Salente per la discriminante degli zero (PoliceSport) su Luca Gay (ConcaVerde) e terzo Ugo Actis Caporale (PoliceSport).

Amatori (Bianchi) Sui primi due gradini Davide Zucca ed Alberto Bonnin (entrambi ConcaVerde) seguiti da Enrico Bolla (PoliceSport).

Gli Under 14 sul percorso più breve divise in due categorie, vede nella Under 14 Pro la vittoria di Simone Gonnet (Conca Verde) di un soffio su Sebastien Poli (ValdigneMontblanc) e terzo Axel Bonaventura (Bl Racing Team).

Under 14 bella vittoria del pilota di casa Eddy Salvai (M.C. Infernotto) che precede di una penalità Federico Beitone (Bruinese) terzo Francesco Borgogno (Bl Racing Team).

Categorie del sabato Under 10, nella Mono/Elettriche il piccolo talentuoso Umberto Ughetto (Bl Racing Team) vince sul compagno di squadra Manuel Falco e terzo il debuttante Matteo Bonnin (M.C. Infernotto).

Nella categoria Under 10 con marce podio tutto valdostano con la vittoria di Kevin Juglair (M.C. Fenis) su Stefan Perrier e terzo Jody Chapellu entrambi del (ValdigneMontblanc).

Prossimo appuntamento del Trofeo a Mezzana Mortigliengo (Bi) il 13 e 14 aprile organizzato dal M.C. Valsessera”.

