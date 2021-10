I dati del National Institute of Standards and Technology

Non cambiano frequentemente la password e, anzi, la condividono spesso con gli amici. I giovani, in tema di sicurezza sul web, hanno gli stessi problemi degli adulti: lo rileva uno studio del National Institute of Standards and Technology statunitense, che ha analizzato le chiavi d'accesso di 1.500 ragazzi fra gli 8 e i 16 anni.