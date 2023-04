Patente e tessera sanitaria su App Io, novità in arrivo

Butti: "Entro l'anno un importante cambiamento per la vita quotidiana"

La patente, la tessera sanitaria e la tessera elettorale potrebbero presto essere accessibili dall'app Io. Nel corso della sua audizione oggi, in Commissione Affari costituzionali, il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio con delega all'Innovazione, Alessio Butti, ha detto che sta "lavorando per inserire tre importanti documenti all'interno del Portafoglio digitale dell'App Io: la patente digitale, con una rappresentazione certificata della patente, con valore legale e accesso a tutti i dati a essa collegati; la tessera sanitaria digitale, con la rappresentazione certificata della tessera sanitaria con valore legale; il voting pass, ovvero la tessera elettorale in formato digitale".

Butti ha riferito di prevedere "così entro la fine dell'anno un ulteriore importante cambiamento positivo per la vita quotidiana di tutti gli italiani".