Potrebbe arrivare oggi a Mansura, in Egitto, la sentenza su Patrick Zaki, lo studente egiziano dell'Università di Bologna che rischia cinque anni di carcere per il contenuto di un suo articolo. Formalmente l'udienza odierna serve solo a far depositare atti della difesa ma, trattandosi di un giudice monocratico, c'è la possibilità di una sentenza.