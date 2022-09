Patrick Zaki, processo in Egitto rinviato al 29 novembre

E' stato di nuovo rinviato in Egitto il processo che vede imputato Patrick Zaki. Lo ha annunciato lo studente egiziano dell'Università di Bologna sul suo account Twitter, precisando che l'udienza è stata fissata per il 29 novembre. "Grazie mille per tutto il supporto", ha dichiarato Zaki.

"Ennesimo rinvio per Patrick Zaki. Prossima udienza il 29 novembre. Come se stesse già scontando una condanna senza mai essere stato condannato" ha commentato su Twitter Riccardo Noury, il portavoce di Amnesty Italia.