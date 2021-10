Pattern, accordo per l'acquisto del 54% di Idee Consulting

Pattern, società italiana fondata nel 2000 da Francesco Martorella e Fulvio Botto, tra i più importanti operatori nella progettazione, ingegneria, sviluppo, prototipazione e produzione di linee di abbigliamento alcuni dei marchi mondiali top di gamma, ha sottoscritto un accordo quadro vincolante per l’acquisto del 54% di Idee Partners (ragione sociale Idee Consulting), società toscana operante nel settore della pelletteria di lusso (principalmente borse e piccoli accessori). "Accogliamo con grande piacere nella nostra famiglia Claudio Delunas, fondatore e ceo di Idee - commentano Francesco Martorella e Fulvio Botto, fondatori ed azionisti di maggioranza di Pattern - una persona che condivide la nostra visione e i nostri valori sia sul tema della valorizzazione delle persone, che sul ruolo strategico della tecnologia e della sostenibilità. Non vediamo l’ora di iniziare a collaborare e siamo certi che insieme miglioreremo ancora molto".

Luca Sburlati, ceo del Gruppo Pattern, condivide: "Con questo accordo continuiamo il piano di sviluppo del polo italiano della progettazione del lusso iniziato nel 2017. Riteniamo che dall’eccellenza progettuale si debba partire per mantenere le competenze produttive e che in questo senso Idee sia un esempio quasi unico nell’ambito della pelletteria di lusso . Sono contento che dopo Piemonte, Umbria ed Emilia-Romagna si investa su un distretto così importante come la Toscana”. Pattern continua così il percorso strategico iniziato nel 2017 con l’acquisizione di Roscini Atelier in Umbria e confermato nel 2019 nel settore della maglieria di lusso grazie all’ingresso nel Gruppo della società emiliana S.m.t. Ora l’azienda torinese entra nel terzo settore del fashion luxury - quello della pelletteria di lusso - una scelta che permetterà al Gruppo di rafforzarsi grazie alla possibilità di gestire internamente le tre categorie merceologiche (tessuto, maglia e pelle) e gli ibridi, capi complessi formati da diversi materiali e lavorazioni.

L’accordo di investimento prevede l’acquisto da parte di Pattern del 54% di Idee Partners (Ragione sociale Idee Consulting) di cui il 50,9% da Idee Holding S.r.l. (società che detiene il 96,9% di Idee Partners) e un 3,1% da una delle figure storiche della società, Alex Albini, che esce dalla proprietà, ma rimane con un ruolo chiave nel business dell’azienda. A seguito dell’operazione Idee Partners sarà quindi partecipata al 54% da Pattern e al 46% da Idee Holding S.r.l. Il prezzo complessivo, pari a 4.031.434,00 di euro, potrà essere soggetto ad un meccanismo di aggiustamento (in riduzione del prezzo) in base alla posizione finanziaria netta di Idee Partners al 31 ottobre prossimo. L’accordo prevede che il closing dell’operazione avvenga entro e non oltre il 30 novembre prossimo.