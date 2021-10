Patuano (A2A): 'Nella transizione ascoltare le comunità'

"Il parere della comunità è qualcosa da ascoltare". Così Marco Patuano, presidente A2A, racconta 'Le svolte giuste della transizione ecologica', progetto di ascolto degli stakeholder nei territori in cui il Gruppo A2A opera, svoltosi tra giugno e settembre 2021.

"Il segreto del dialogo è che deve essere tra esperti e comunità dove ciascuno contribuisce con quello che può portare - spiega - Le transizioni necessariamente determinano il cambiamento e, poiché siamo esseri umani, il cambiamento fa paura. Non bisogna ignorare le paure perché sono naturali, dobbiamo parlarne e avere anche l’umiltà di farlo in modo semplice".

Nella sfida della sostenibilità "abbiamo bisogno di prendere delle decisioni e le decisioni si prendono insieme. Sono certo che la tecnologia ci sarà amica per avere un futuro per l’umanità meraviglioso"; nel frattempo "dobbiamo fare le cose, è il tempo dell’azione non c’è più il tempo per il dibattito sterile, il dibattito deve essere fruttuoso. E’ questa la nuova sfida".