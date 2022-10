Patuano (A2A): “Nostro impegno per Milano sempre più forte”

Presentata a Milano la sesta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale di A2A che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del gruppo sul territorio milanese nel 2021 e i piani di attività per la transizione ecologica dei prossimi anni. Marco Patuano, Presidente di A2A, ha sottolineato l’impegno del Gruppo per il territorio milanese, un impegno che definisce “sempre più forte”. Ai cronisti che hanno chiesto quali siano le sfide per il futuro Patuano ha risposto con un invito alla popolazione: “Dobbiamo imparare a diventare molto più efficienti nella gestione dell'energia e questo passa anche attraverso i comportamenti dei singoli”.