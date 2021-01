Patuelli: “In crisi evoluzioni modelli business e impresa si sviluppano più velocemente”

“Nelle fasi di crisi, come questa della pandemia, le evoluzioni dei modelli di sviluppo, impresa e business, si sviluppano più velocemente. I cambiamenti si muovono più velocemente. Ma non con un modello: l’unico modello è quello del pluralismo delle libertà garantite dalla Costituzione e rafforzato dalle norme dell’Unione europea”. Così il presidente dell'Abi Antonio Patuelli durante il videoforum organizzato dall'Adnkronos in diretta streaming.