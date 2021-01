Patuelli: “L’Europa ha fatto un passo in avanti”

Roma, 27 gen. (Adnkronos) – “L'Europa ha fatto i più cospicui passi in avanti quando ci sono stati dei momenti di complessità. Questo è il momento di complessità più rilevante dal 1957, dal Patto fondativo e quindi il salto in avanti c'è stato”. Così il presidente dell'Abi Antonio Patuelli durante il videoforum organizzato dall'Adnkronos in diretta streaming.