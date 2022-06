Paul Haggis, festival Ostuni: "Masterclass speciale su vicenda regista"

A quanto apprende l'Adnkronos, il figlio del Premio Oscar risulta essere ancora in città

L'Allora Fest organizzerà una masterclass speciale per parlare della vicenda riguardante il regista Premio Oscar Paul Haggis. Lo apprende l'Adnkronos dall'organizzazione della kermesse cinematografica che, a causa degli eventi, è stata costretta a rinviare a domani la conferenza stampa di presentazione della manifestazione in programma ad Ostuni dal 22 al 26 giugno. Il figlio del regista, a quanto si apprende, è attualmente ancora ad Ostuni e non ha lasciato la cittadina pugliese.

Haggis era stato sottoposto ieri a fermo dalla Polizia di Stato per presunta violenza sessuale aggravata e lesioni personali ai danni di una giovane donna che, secondo le accuse, avrebbe costretto ad abusi sessuali ripetuti. Haggis che si dichiara innocente, è già accusato di molestie sessuali e stupro in Usa.

Intanto, a quanto si apprende sono già arrivati nella cittadina Oliver Stone, Jeremy Irons, Edward Norton, Marisa Tomei e Alfre Woodard.