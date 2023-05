Paura del buio, cos'è la nictofobia?

Di paura del buio si sente spesso parlare e sentirsi impauriti e poco sicuri se persi nell'oscurità è una sensazione comune a molti, ne è esempio il recente momento di panico vissuto a L'Isola dei Famosi dall'ex Suor Cristina (Cristina Scuccia); ma cosa significa avere paura del buio? E come nasce tale "fobia"?

Paura del buio: cos'è e come nasce? La sensazione di terrore e perdizione che genera il buio intorno a sé porta spesso a un'ansia che viene riconosciuta a tutti gli effetti come una fobia (chiamata infatti, acluofobia o nictofobia).

Gli ambienti bui e scuri generano tale disturbo fobico specialmente nei bambini e si manifesta come una forma d'ansia a tutti gli effetti. La ragione sta nel fatto che non avendo il controllo di ciò che accade intorno perché impossibile "vedere", si percepisce o si immagina un vero e proprio pericolo; motivo per cui mente e corpo, reagiscono.

Per quanto molto diffusa nel periodo dell'infanzia, la paura del buio può manifestarsi a qualsiasi età e può essere temporanea ma anche permanente.

Se tale fobia diviene troppo aggressiva portando anche ad attacchi di panico o sensazione di ansia perenne ogni qualvolta ci sia l'oscurità, vengono consigliati percorsi di psicoterapia associati a un qualche trattamento medico o omeopatico per il sonno.

Quali sono i sintomi della paura del buio (nictofobia)

La nictofobia, purtroppo, ha sintomi che possono essere confusi con quelli di altre fobie: la differenza sostanziale si ha nello stimolo d'innesco, in sostanza individuato lo stimolo che ha fatto scatenare la fobia, si può individuare la tipologia corretta di fobia.

Vediamo quali sono i principali sintomi fisici della nictofobia

Sintomi fisiologici legati all’ansia

•problemi di respirazione

•aumento della frequenza cardiaca

•sudorazione

•sensazioni di tremore o formicolio

•sensazione di malessere (nausea e mal di testa)

•vertigini

•senso di oppressione o dolore al petto

•vampate di calore o di freddo

Come curare la paura del buio

Superare questa fobia è possibile: uno dei trattamenti più utilizzati è la tecnica di terapia cognitivo-comportamentale (CBT).

In sostanza il percorso terapeutico accompagna il paziente ad una graduale abitudine ad affrontare le paure: il tutto affrontando i processi cognitivi che scatenano lo stato ansioso derivante dalla fobia

Cambiare la prospettiva cognitiva è un passaggio obbligato per trattare e guarire la nictofobia.

Il trattamento aiuterà il soggetto a cambiare la percezione della reale pericolosità della situazione che sta vivendo: in questo modo il paziente si confronterà in modo più razionale con la situazione, cercando di capirne i limiti.

Molto personaggi famosi soffrono o hanno sofferto di questa fobia: l'ultimo caso noto è quello di Cristina Succia, l'ex suora di The Voice, oggi protagonista oggi dell'Isola dei famosi: durante la prima notte la ragazza è stata colta dal panico per la paura del buio; ad aiutarla Corinne Clery, altra concorrente del programma, che per fortuna ha saputo affrontare la situazione in modo razionale facendo superare la crisi di panico alla collega.