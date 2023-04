Pavia, donna trovata morta in casa: fermato 31enne

Un 31enne è stato sottoposto a fermo in relazione al caso della donna ritrovata morta in casa nel comune di Scaldasole, in provincia di Pavia, avvenuto nel pomeriggio dello scorso 19 aprile.

L’uomo, un albanese irregolare, lo stesso ritrovato ferito dai soccorritori nei pressi dell’abitazione dov’è stata trovata la vittima, conviveva da tempo con la vittima. Ai carabinieri intervenuti aveva raccontato di una aggressione a coltellate subita da alcuni sconosciuti.

I primi riscontri dei rilievi, le immagini di impianti di videosorveglianza privati e pubblici nonché altre attività tecniche, hanno però evidenziato a suo carico gravi indizi di omicidio, per il cui movente sono ancora in corso accertamenti.

Il sostituto procuratore della Repubblica, Diletta Balduzzi, ha quindi emesso per lui un provvedimento di fermo di indiziato di delitto, che gli è stato notificato al policlinico San Matteo di Pavia, dov’è ricoverato per le ferite riportate e dove ora è piantonato. Le attività investigative di riscontro sono tutt'ora in atto anche con l'ausilio di personale del Ris di Parma.