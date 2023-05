Pavia, tenta di violentare ragazza in centro: arrestato 31enne

Un 31enne di origine nigeriana è stato arrestato a Pavia per aver tentato di violentare una ragazza. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine per reati specifici, intorno all'una della scorsa notte, ha aggredito una 20enne nei pressi della Minerva; l'ha stretta a sé e le ha tolto di forza la maglietta. La giovane ha gridato e due residenti del posto, che si trovavano nei pressi, sono subito accorsi in suo aiuto permettendole di divincolarsi. Nel frattempo hanno avvisato il 112 Nue che hanno fatto scattare immediatamente le ricerche.

Una volta individuato, il 31enne ha reagito con una violenza tale che è stato necessario intimare l’uso del taser. Alla fine è stato bloccato e arrestato.