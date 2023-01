Payback sanitario, imprese dispositivi medici in piazza a Roma

Operatori e lavoratori delle aziende produttrici di dispositivi medici in piazza oggi a Roma per chiedere l'abolizione del 'payback sanitario', la restituzione di una parte dei soldi che le Regioni hanno speso per i dispositivi in scadenza tra pochi giorni. Dal termometro allo stent coronarico, dal cerotto al laser. Negli ospedali italiani "potrebbero venire a mancare alcuni di questi dispositivi medici che sono anche salvavita". E' lo scenario che secondo le associazioni dei produttori dei dispositivi medici potrebbe verificarsi a breve in Italia.