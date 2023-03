Pazner: "Netanyahu a Roma perché spera Italia lo appoggi"

Per l'ex ambasciatore israeliano in Italia è "imperativo" che si trovi un accordo fra maggioranza e opposizione sulla controversa riforma della giustizia

Il primo ministro israeliano Benyamin Netanyahu viene a Roma "perché in Italia, come in Israele, c'é un governo di destra e lui ritiene fra questi due governi si possa comunicare bene, si possa far vedere che l'Italia appoggia Israele più che in passato, specialmente nei forum europei, nell'Ue, sono due governi molto simili, credo". A dirlo all'Adnkronos è l'ex ambasciatore israeliano in Italia Avi Pazner.

"Netanyahu - spiega - ha sempre avuto un grande interesse per l'Italia, è stato amico personale di molti presidenti del Consiglio e vuole che lo stesso accada con la presidente Meloni".

Pazner non pensa che il tema della controversa riforma della giustizia verrà trattato nei colloqui con la presidente del Consiglio. Ma L'ex ambasciatore ritiene che non si possa fare una riforma di questa portata quando "metà del paese è contro", aggiungendo che è "imperativo" trovare un compromesso fra governo e opposizione.

"In Israele abbiamo un grosso problema", dice Pazner ricordando come le proteste vadano avanti "da due mesi due volte a settimana" e oggi puntino a rendere difficile l'arrivo di Netanyahu in aeroporto. "Non credo sia una buona riforma - sottolinea - abbiamo bisogno di dialogo fra governo e opposizione, non si può fare una riforma quando la metà del paese è contro. Certo serve una riforma, già da molti anni, c'é una sensazione che la magistratura abbia troppo influenza, troppo potere. Ma non abbiamo bisogno di questa riforma". Secondo il diplomatico bisogna raggiungere un "compromesso" che metta d'accordo "la maggioranza del paese, non la metà del paese".

Questa situazione può rappresentare un pericolo per Israele dal punto di vista della sicurezza? "Se continua così, non voglio dire un pericolo, ma il confronto con l'Iran, che è il nostro maggiore problema, sarà più difficile. Per questo - continua Pazner scandendo bene le parole - è imperativo, imperativo, trovare un compromesso e non proseguire in questa situazione pericolosa per Israele".

L'ex ambasciatore ritene infine che l'Iran sarà uno dei temi in agenda nei colloqui con Meloni. Netanyahu vorrebbe che l'Italia avesse una posizione più decisa verso Teheran e la sua volontà di dotarsi di armi nucleari, ci sono dei legami fra Italia e Iran, "credo che Netanyahu ne parlerà con Meloni", afferma.

(di Maria Cristina Vicario)