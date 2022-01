Pcoach partecipa alla Giornata Mondiale dell’Istruzione con una 24 ore di formazione gratuita

La piattaforma creata da Nicolò Pirelli ha raggiunto 30000 utenti nel primo mese dal lancio

Milano, 21 gennaio 2022 - La Giornata Mondiale dell’Istruzione è alle porte e il prossimo 24 gennaio festeggerà la sua quarta edizione. Il tema, sempre più attuale, sarà “Cambiare rotta, trasformare l'istruzione", per promuovere sempre più un'istruzione di qualità, inclusiva ed equa e garantire l’apprendimento continuo. L’obiettivo si rispecchia nella missione di Pcoach, la prima piattaforma digitale in Italia, fondata da Nicolò Pirelli, dedicata interamente alla crescita personale, che offre servizi personalizzati grazie a un innovativo approccio che vede l’uso congiunto di coaching, mentoring e formazione.

Proprio per questa ragione, in occasione della giornata mondiale dell’istruzione, Pcoach ha organizzato una “giornata aperta di formazione” per i suoi iscritti, che potranno avere accesso a numerosi corsi e attività di supporto offerte dai professioniste/i ed esperte/i che operano sulla piattaforma e che hanno scelto di aderire ad una 24 ore dedicata alla formazione libera, accessibile e innovativa.

Pcoach, che riunisce alcuni tra i nomi più noti nel panorama della formazione e del coaching italiano ed internazionale, ha registrato nel primo mese dal lancio l’interesse di oltre 30.000 nuovi utenti, a conferma della forte esigenza di formazione sentita dalle persone, sempre più consapevoli del fatto che in questa fase di grandi trasformazioni, accelerate dalla pandemia, è importante acquisire capacità, competenze e abilità nuove per poter esprimere tutto il proprio potenziale, nei contesti professionali, nello studio, ma anche nella vita personale.

La piattaforma di Pcoach ospita una vasta gamma di proposte, quali corsi, webinar, master e incontri one to one, per offrire agli utenti un’esperienza in linea con i loro obiettivi personali, sia dal punto di vista delle competenze, che dei costi e delle modalità di fruizione della formazione.

Pcoach si rivolge anche alle aziende, dalle grandi imprese alle PMI, che hanno necessità di formazione continua per le loro risorse, costruendo servizi e percorsi personalizzati con il supporto di alcuni tra i migliori formatori, coach e mentor dello scenario italiano ed europeo.

“Pcoach nasce con l’obiettivo di rendere la formazione, in Italia e non solo, accessibile a tutti e soprattutto inclusiva” ha dichiarato Nicolò Pirelli, fondatore e amministratore unico di Pcoach, e coach qualificato. “La Giornata mondiale dedicata all’Istruzione è un’occasione importante per portare all’attenzione di tutti un aspetto cruciale in questa fase storica: la necessità di facilitare l’accesso ad una formazione continua e di qualità, che porti anche ad una maggiore inclusività sociale. È una sfida che dobbiamo vincere, fondamentale in particolare in Italia per rimettere in movimento il cosiddetto “ascensore sociale”, e per garantire un futuro migliore non solo ai giovani, ma a tutte le generazioni”.

