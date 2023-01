Pd, arriva Giarrusso: freddezza del comitato Bonaccini

Freddezza nel comitato Bonaccini su Dino Giarrusso che oggi dal palco della convention a Milano del presidente dell'Emilia Romagna e candidato segretario dem, ha annunciato l'ingresso nel Pd.

"Noi abbiamo le idee molto chiare. Se ci sono persone che vogliono salire sul carro del vincitore, come succede sempre, -commenta duro il presidente del comitato Bonaccini, Dario Nardella - dopo che ci hanno attaccato per anni e cambiamo all'improvviso idea e vengono qui, noi siamo democratici e apriamo le porte ma sia chiaro che noi manteniamo le nostre idee. Sono gli altri che cambiamo, non noi".

E a chi gli chiede un commento a Piero Fassino, secondo il quale Giarrusso dovrebbe chiedere scusa prima di aderire al Pd, Nardella risponde: "Ha ragione Fassino".