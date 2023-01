Pd, bufera social su ingresso Giarrusso: "Così è autodistruzione"

"Ex Iena ed ex m5s, ma ha anche dei difetti", scrive Ciro. "Ma 'no grazie' non si poteva dire, vero?", aggiunge Marco e Mauro Tomassetti twitta: "Spero che nessuno lo prenda sul serio, di buffoni ce ne sono già abbastanza. Quale sarebbe il valore aggiunto di cui è portatore, oltre al suo unico voto?". Pioggia di commenti negativi e molte ironie sui social alla notizia dell'ingresso nel Pd di Dino Giarrusso. L'eurodeputato ex-M5S lo ha annunciato all'iniziativa a Milano, organizzata da Stefano Bonacini, di sui sarà sostenitore al congresso. Un 'salto' che ha destato perplessità

"Che schifo. Chi non ha un'identità politica, salta da un partito all'altro, pur di rimanere incollato ad una poltrona", scrive Giusy. Mentre Silvana Colombo invita il Pd a ripensarci: "Pd, se rimane un minimo di dignità e senso di identità, bloccatelo. Non accettatelo. Fate qualcosa. Altrimenti è veramente aspirare all'autodistruzione". E ancora Lorecn78: "Spero che sia una pagliacciata di questo squallido personaggio e che gli diate un calcio quando si presenta alla porta".

E poi Carlo: "Se questo è il nuovo Pd meglio il vecchio...". Maddalena Francia: "L'ingresso di Giarrusso segnerà la fine del Pd.Come si fa' ad aprire le porte di un glorioso partito ad un parolaio qualunquista populista e miserabile come i 5stelle". Cathedral Wall si rivolge a Bonaccini: "Noi dai, Bonaccini". E Massimiliano Parenti la gira sull'ironico e twitta: "Lo avrà mandato la Schlein...".