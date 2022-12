Pd, Calenda: "Più vicini a Bonaccini ma anche lui è per alleanza con M5S"

"E' chiaro che noi siamo più vicini a Bonaccini. Ma anche Bonaccini dice che bisogna allearsi coi 5 Stelle e quindi io credo che ci sarà una sinistra alleata coi 5 Stelle e un centro. Questo è quello che vedo come scenario". Così Carlo Calenda a Zapping su Radio Rai 1.

"Ci siamo incontrati oggi con Renzi e abbiamo chiuso l'accordo - ha detto Calenda - A breve faremo una cosa insieme. Ringrazio Renzi per il passo di lato, io sarò il leader di questa federazione. Per ora tutto bene".

Quanto alla manovra 2023, "io penso che la legge di bilancio non sia ben fatta. Qui c'è un dramma che si sta consumando per quanto concerne la sanità, le liste di attesa sono talmente lunghe che la sanità è letteralmente al collasso e la manovra non prevede nulla. Così come tanti altri punti su cui non siamo d'accordo". La premier Giorgia Meloni ha accolto qualche vostro suggerimento? "Al momento non mi pare proprio. Vediamo che succede".