Pd, chef Colonna: 'Letta politico preparato, ma prima di Ius soli pensi a economia Paese'

Roma, 15 mar. (Adnkronos)

"Enrico Letta è l'uomo giusto arrivato al momento giusto. Un uomo colto e perbene, un politico preparato e di spessore. Lo conosco personalmente. Il mio ristorante di Labico, alle porte di Roma, fu galeotto nel suo incontro con quella che diventerà poi la moglie e la madre dei suoi tre figli". E' quanto ha dichiarato all'Adnkronos lo chef romano Antonello Colonna, sul nuovo segretario del Pd, Enrico Letta.

Ed ha auspicato: "speriamo ci sia veramente un cambio di rotta nella politica italiana, grazie anche al 'nuovo' partito democratico. Forse- ha proseguito lo chef Colonna - prima di rilanciare lo Ius soli e il voto ai ragazzi a 16 anni Enrico Letta pensi a sostegni concreti all'economia del Paese. Serve una politica che sia più vicina agli imprenditori. Purtroppo, a oggi, non è stato così".

"Qualche 'ristorino' con Conte è arrivato, diciamo che siamo riusciti a prenderci un caffè - ha concluso - Ma con Draghi non è ancora arrivato nulla. Se il ministero dell'Economia non va sottobraccio con il ministero della Sanità non ne usciremo vivi da questa pandemia".