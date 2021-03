Pd, Decaro dedica a Zingaretti 'Se mi lasci non vale' - Ascolta

Roma, 9 mar.(Adnkronos)

Il presidente dell'Anci Antonio Decaro, ospite di 'Un giorno da pecora' su Rai RadioUno ha dedicato all'ex segretario Pd Nicola Zingaretti la canzone di Julio Iglesias 'Se mi lasci non vale'. ''Io di errori ne ho fatti, colpe ne ho. Ma quello che conta tra il dire e il fare è sapere andare via ma saper ritornare. Se mi lasci non vale..', ha cantato Decaro, incalzato dai conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro.

''Non so che succederà nei prossimi giorni. Speriamo di non eleggere un segretario che facciamo andar via dopo due anni. Abbiamo raggiunto il record mondiale dei segretari, se Zingaretti non torna siamo a 9 in 14 anni. Credo si sia stancato di mediare. Ha fatto da mediatore tra le correnti, è un lavoro che logora . Sono preoccupato perché il partito ha bisogno di una guida''.